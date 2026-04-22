4月22日、FIBA（国際バスケットボール連盟）は公式SNSを更新し、2031年に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2031」の開催権をフランスに付与したと発表した。 本大会は、2031年8月29日から9月14日にかけて開催される予定。開催都市にはリール、リヨン、パリの3都市が名を連ねており、大会のクライマックスとなる最終フェーズは首都パリで行われる。 フランスでのバスケ