バスケットボールB3リーグ、レギュラーシーズンを1位で通過した「香川ファイブアローズ」は、今月（4月）28日からのプレーオフに向けて高松市で公開練習を行いました。 【写真を見る】バスケットボールB3・香川ファイブアローズ28日からのプレーオフに向けて高松市で公開練習【香川】 （坂俊介記者）「ファイブアローズの選手たちはミーティングで30分以上