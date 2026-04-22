懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。今回は4月22日です。いくつか過去の4月22日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス”4月22日の出来事は総合グラウンドで発掘調査？【岡山】 41年前の1985年 まずは、今から41年前。1985年のニュースから。取り壊されているの