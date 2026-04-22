任期満了に伴うさぬき市長選挙は、今月（４月）26日に投票が行われます。実績を強調する現職と、変革を訴える新人2人が三つどもえの戦いを繰り広げています。 【写真を見る】【さぬき市長選挙】現職と新人2人による三つどもえの選挙戦の争点それぞれの主張は【香川】 現職と新人2人の三つどもえの選挙戦に （名和京太郎候補）「さぬき市を儲かる自治体に方向転換しなければいけないと思っています」 （大山茂樹候補）「変え