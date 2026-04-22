YUTORI-SEDAIが、5月6日に新曲「記念日」を配信リリース。また、公式SNSで一部音源が公開された。 （関連：YUTORI-SEDAIは“夢のつづき”へ向かって進み続ける満員の渋谷WWWワンマンで伝えたメッセージ） 本作は、恋人への愛情を綴った、エモーショナルなバンドサウンドのラブソング。金原遼希（Vo/Gt）自身の経験をもとに、元恋人に伝えられなかった想いが込められている。また、ジャケット写真には女