女子卓球選手の平野美宇（26）が4月16日、Instagramを更新。バドミントン選手の志田千陽（28）とのツーショットを投稿した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 投稿されたのは、東京都多摩市のサンリオピューロランド前で撮影された平野と志田のツーショット。平野は「ちーちゃんとは好きな物が沢山同じ