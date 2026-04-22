https://www.thefirsttimes.jp/news/0000800154/attachment-sns/ 4月27日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 IMP.「INVADER」 Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」 ano「愛晩餐」 &TEAM「We on Fire」 クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」 Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」 SEK