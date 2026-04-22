ネトフリドラマ主題歌「Dogs」で飛躍を遂げる羊文学。その海外での可能性を切り拓く「オルタナティブ精神」とは。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「Dogs」は「オルタナティブ精神」を強く打ち出す一曲 羊文学が、さらなる飛躍を遂げようとしている。 3月25日にリリースされた新曲「Dogs」は、柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌として書き下ろされた一曲。ヒリヒリとした刺