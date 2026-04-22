4月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― 一蔵 [東証Ｓ]決算月【3月】4/22発表 株主優待の提携レストランに「ダイナミックキッチン＆バー 響」を追加。 タナベコンサルティンググループ [東証Ｐ]決算月【3月】4/22発表（場中） 優待品をQUOカー