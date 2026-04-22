岩手県大槌町内の2か所で山林火災が発生しています。町内では避難所も開設されているということです。22日午後2時ごろ、「のり面が燃えている」と119番通報がありました。火事はのり面から付近の住宅を含む建物少なくとも5棟に延焼したということで、山林にも燃え広がっています。延焼面積は午後4時40分時点で約9ヘクタール、かなり広い範囲で燃え広がっています。これまでのところ、けが人や逃げ遅れは確認されていないということ