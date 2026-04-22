2026年4月21日、韓国メディア・聯合ニュースは、韓国で修学旅行や宿泊型体験学習を実施する学校が減少していると報じた。記事によると、韓国の全国教職員労働組合が全国の分会長789人を対象に実施した調査で、過去1年間に宿泊を伴う体験学習を行った学校は約53％で、半数程度にとどまった。これについて記事は、「修学旅行は今や教師にとって教育活動というより、高リスク・高負担の業務と認識されつつある。特に、準備段階におけ