◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日(22日、前橋)巨人の2025年ドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手は今季4度目の先発登板で5回1失点、自身最多の10奪三振の好投を見せました。今季ここまでの3度の先発登板はいずれも東京ドームで行われた試合で、プロ入り後初めての屋外球場となった竹丸投手。初回、四球とヒットで2人に出塁を許しますが、後続を打ち取り、無失点で切り抜けます。2回も先頭にヒットを許しながら無失点に抑えた竹丸投手