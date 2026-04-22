◇JLPGAツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ（5月7日〜10日／茨城ゴルフ倶楽部・西コース）120人が出場するワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ。賞金総額は1億2,000万円から3,000万円増額され、総額1億5,000万円（優勝賞金3,000万円）にて開催されます。昨シーズン年間女王に輝いた佐久間朱莉選手、昨季の大会優勝者である申ジエ選手、今季メルセデス・ランキング2位につけている菅楓華