「ロッテ−オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテはドラフト２位の毛利（明大）が先発。五回途中でＫＯされた。四回まで２安打１失点の好投を続けていたが、五回に乱れた。先頭の西野に四球を与えると、次打者若月の投犠打を一塁に悪送球。一、三塁のピンチを招き、紅林に左中間への勝ち越し３ランを浴びた。２死後、西川に右前打を浴びたところで、サブロー監督が交代を告げた。五回途中４安打４失点だ