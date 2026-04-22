「広島−ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が五回の守備から途中交代した。三回１死の２打席目で相手先発・山野の投じた内角高めの球が手の甲に直撃して死球になった。痛みにもん絶し、一時ベンチ裏へと下がったが治療を受けた後、プレーを続行していた。その後も守備に就いていたが、五回の守備から交代。遊撃には右翼でスタメン出場していた二俣が入り、右翼には中村奨が就いた。小園は試合