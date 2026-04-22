22日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、アウトサイドヒッターの染野輝（24）とミドルブロッカーの出口大聖（25）の期限付きレンタル移籍が、2026年4月末日で終了することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 茨城県出身の染野は順天堂大学を卒業後、2024年にサントリーサンバーズ大阪へ入団。同チームで1シーズンプレーした後、