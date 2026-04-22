タレントの大島麻衣が２２日に更新したＳＮＳが、話題を集めた。「昨日のボートレース初日ありがとうございました無事的中で終われてよかったしょにちか予想の難しい気候でしたがとても楽しいレースばかりでした！」とつづり、公開した写真は、ボートレースのイベントに出演した際に着用した衣装と、テレビに出演した際の洋服だった。前者はフリルのついたレース素材のロングドレス姿で、胸の前で手を組んだ写真などをア