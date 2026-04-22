今月20日の三陸沖の地震でも同じ様子がありましたが、10年前の熊本地震では、多くの被災者が車中泊を余儀なくされました。 【写真を見る】「せっかく助かった命」を失わないために震災後4～7日に急増する「エコノミークラス症候群」 熊本地震で避難者の4割が経験した「車中泊」のリスクと備え 避難に潜む“車中泊のリスクと備え“を考えます。 最大震度7の地震を2度観測した熊本地震では、熊本市だけでも当時の避