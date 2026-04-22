元モーニング娘。で４児ママの市井紗耶香（４２）が髪形を変えたところ、気付いてくれる人が増えたことを明かした。２２日付のＳＮＳでは「新しい髪型にしてみたら、気づいてくださることが多いなぜだ？！笑お声がけいただけるのってとっても嬉しいですありがとうございます♡」と洗練のショートボブが印象的な笑顔ショットをアップ。モー娘。時代からショートといえば市井、の印象が強いだけに、「ショート似合