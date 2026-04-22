小売店のレジで電卓やコイントレーを床に投げつけたうえ、その店舗の出入口にある防犯ゲートを殴り、注意した男性を投げ飛ばしケガをさせたとして、48歳の男が逮捕されました。 京都府警が4月22日、器物損壊と傷害の疑いで逮捕したのは、宇治市在住の無職の男（48）です。 府警によると、男は去年9月20日の昼、京都府久御山町の商業施設で、▽小売店のレジカウンターに置かれていた電卓とコイントレーを