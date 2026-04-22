モデルの鈴木えみ（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。大親友の人気女優との2ショットを公開した。鈴木は、「いつかのえみなな」と書き出し、女優・榮倉奈々との2ショットを公開。お揃いの指輪を購入したようで「奈々に誘われて」「お揃いにした」と明かしていた。2人はかつて共にファッション雑誌「SEVENTEEN」のモデルを務めるなど、親交が深いことで知られている。ファンからは「宝石と同じくらい輝いてる」「ほ