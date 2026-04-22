Image: Majin/X いよいよこの秋Apple（アップル）は折りたたみiPhoneを発表するかもしれないとのことで、特にここ最近は毎週のように折りたたみiPhoneに関する報道やウワサが流れています。【噂まとめ】発売は今年の9月以降になるかも？ iPhone Foldのすべて（4/20 更新）パスポートのような横長デザインで、端末を開くとiPad miniに近いサイズ感になると言われています。Appleが手掛けるま