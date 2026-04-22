夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が後輩へ感謝の思いを口にした。４度五輪の舞台に立った高木は、佐藤綾乃（ＡＮＡ）と２０１８年平昌五輪、２２年北京五輪、２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場。団体追い抜き（パシュート）では平昌五輪で金メダルを獲得した。さらにミラノ・コルティナ五輪へ向けては「ｔｅａｍＧＯＬＤ」で練習に励むなど、