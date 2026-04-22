GoogleのCM舞台裏明かすミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、17日に現役引退を発表した三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が22日、インスタグラムを更新。りくりゅうにとっての初CMの舞台裏を明かしている。りくりゅうはGoogleのCMに出演中。2人にとって初の大役。三浦は「初めてのCM撮影の裏側です。とっても楽しい撮影でした！！」としてインスタグラムに動画を公開した。木原にカメラを向