これは筆者自身の体験です。義母の意向で、産後の期間を義実家で過ごすことになった私。ところが夫はスポーツクラブに通うことに夢中でほとんど顔を出さないうえ、義母とは母乳育児をめぐって意見が合わず衝突の連続でした。心も体も限界に近づいていた私の様子に気づいた実母が、ある行動に出ます。 義実家での産後の生活