猫に豆製品を食べさせて大丈夫？ たんぱく質豊富な豆製品は、健康的な食材のイメージがあるかもしれません。しかし、猫は肉食動物です。そのため、大豆由来のたんぱく質では栄養が不足してしまいます。 ただし、豆製品のすべてが有害というわけでもありません。主食にはなりませんが、少量であれば与えることはできるでしょう。 とはいえ、豆製品には様々な種類があります。体に与える影響は種類によって