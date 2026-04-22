【スターバックス】に立ち寄ると、ついつい目に入ってしまうレジ横のショーケース。ケース内には、ケーキやドーナツ、サンドイッチといった魅力的なフードが並んでいるため、ドリンクと一緒にオーダーするか悩んでしまう人も多いはず。そこで今回は、次にスタバに立ち寄った時に頼んでほしい、おすすめの「新作フード」を紹介します。 とろけるチーズでリッチ