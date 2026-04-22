CBCの中村彩賀アナウンサー(25)が21日、自身のインスタグラムを更新。1日警察署長を務めたことを報告した。 【写真】どこかお母様に似てらっしゃいますね 「中警察署の1日警察署長を務めさせていただきました」と投稿し、制服姿で微笑む写真を掲載。「詐欺被害が増加しているということで、闇バイト・特殊詐欺被害防止キャンペーンを行いました。防犯対策をしっかり行って、安全な毎日を過ごしましょう！」と呼