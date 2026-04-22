コスプレイヤー・るかが、4月21日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月28日号で人気コーナー「このあと、どうする？」に登場した。 【写真】美ワキ＆マシュマロで魅力が全開です 短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』（KADOKAWA）などで知られる作家・加藤よしきが手掛けたシナリオに沿ってグラビアを展開。高円寺の馴染みの居酒屋を舞台に紡がれる、友達以上の関係値が築かれる瞬間を