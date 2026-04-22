2016年に登場した「Stephen's Sausage Roll(スティーブンのソーセージロール)」は、「倉庫番」ライクのパズルゲームです。リリースから10年が経過したということで、ゲーム関連メディアのThinky Gamesがこのゲームを「史上最も影響力のあるパズルゲームの一つ」として紹介しました。10 years of grilling: Stephen's Sausage Roll remains one of the most influential puzzle games ever created · Thinky Gameshttps://thin