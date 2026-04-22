◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月２２日、シャティン競馬場マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は芝コースで追い切りを実施。４ハロン４９秒９―２４秒９で疾走した。また、動きを見守った手塚久調教師のコメントが、香港ジョッキークラブのホームページ上に掲載された。手塚久調教師「少し神経質なところはあったものの