中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月22日】中国外交部の報道官は22日、エスワティニ訪問を予定していた頼清徳（らい・せいとく）が関係国の飛行許可取り消しで訪問を「延期」したとする台湾当局の主張について、エスワティニを除くすべてのアフリカ諸国は中国と国交を樹立しており、「一つの中国」原則は人心の向かうところだと指摘した。報道官は次のように述べた。エスワティニを除くアフリカの53カ国は