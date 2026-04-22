警察は、2日連続で「池」を捜索し、男の子の遺体遺棄事件に関連して遺留品などをさがしているとみられます。■水中ドローン使い…遺体発見現場から約2キロの池を捜索捜査員が姿を見せた京都府南丹市の池。ボートで池を進み、水の中をのぞき込む捜査員。さらに…記者「水中ドローンが池の中に運び込まれました」安達結希くんの事件に関連した捜索です。場所は結希くんの遺体発見現場から南東に2キロほど。21日もこの場所で捜査員の