◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月22日エスコンＦ）楽天・浅村栄斗内野手（35）が6回の第3打席で死球を受けた。先頭の打席で2番手・玉井の4球目が左肘に当たった。プロテクターを装着していたが、浅村は苦悶（くもん）の表情を浮かべながら一塁へ向かった。前日には達から近い場所に死球を受けており、2試合連続の死球となった。