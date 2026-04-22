タレントの荒井つかさ（３１）が２２日、自身のＸを更新。今年度をもって全ての芸能活動を引退することを報告した。日本レースクイーン大勝２０１５グランプリ。２１年から２２年までＲＩＺＩＮガールも務めた。モデルやグラビアでも活躍し、テレビ東京系「ゴッドタン」などにも出演した。▽荒井の発表全文は以下。「応援してくれているみんなへ突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活