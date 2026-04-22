シンガー・ソングライターのASKA（68）が22日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。音楽ユニット「CHAGEandASKA」の大ヒット曲「SAYYES」の制作秘話を語った。同局は1991年のフジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」の主題歌。さらに、現在放送中の「102回目のプロポーズ」でも同曲が使用されている。「101回…」についてASKAは「僕もね、見ているんですけど、あれ、鉄