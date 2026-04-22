「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神先発の茨木は４回２／３を５失点で降板となった。出鼻をくじかれた。初回、１死二、三塁とピンチを迎えると、佐野に２点適時打を浴び、先制を許す。これが右腕のプロ初失点だった。さらに１死満塁から戸柱にも２点適時打。初回だけで６安打４失点と苦しい立ち上がりになった。味方の援護をもらたっが、粘れなかった。打線が大山の２本のホームランで５点を奪い逆転したが