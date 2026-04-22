衆院本会議＝21日医療保険制度改革に向け、政府が提出した健康保険法などの改正案は、今国会で成立する公算が大きくなった。国民民主党が賛成する方向となり、与党が少数の参院でも過半数に達するため。関係者が22日、明らかにした。与党は24日の衆院厚生労働委員会で採決を目指している。法案は、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に薬剤費の25％の追加負担を求める制度の創設が柱で、政府は来年3月の開