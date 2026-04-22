日本スケート連盟の表彰祝賀会でJOC杯を手にする三浦璃来（左）、木原龍一組＝22日、東京都内（アフロ/JSF）日本スケート連盟は22日、東京都内で2025〜26年シーズンの表彰祝賀会を開き、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュア・ペアで日本勢初制覇を果たした「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、スピード女子で銅メダル3個を獲得した高木美帆（TOKIOインカラミ）に、最優秀選手に相当するJOC（日本オリンピ