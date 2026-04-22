HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、BTSをはじめ数々の振付を担当してきたソン・ソンドゥク氏が、グローバルアーティストに不可欠な「スター性」の真髄を語った。【映像】HYBE審査員がスター性があると絶賛した可愛すぎる練習生『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアー