シンガー・ソングライターのASKA（68）が22日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。現在は京都に拠点を移していると語った。ASKAは「もう速いもので3年半たっちゃったから」と言い、京都での生活は「凄く快適」と語った。ASKAは福岡県出身で、大学入学とともに上京。東京での43年間の生活を「全然否定していなくて。43年住んだことは、沢山住んだなって感じ」と前置きしながら