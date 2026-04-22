ちーちゃんは1日ごとに皮下注射を打っています。 腎臓の数値が高く、ハイシニアということもあり、数値自体が下がることはないとのことでしたので、皮下点滴や食事療法などを取り入れて、今の数値から上がらないように努めています。 2日に1回の注射はちーちゃんにとって非常に負担だと思いますが、頑張ってくれています。 看護師さんや獣医さんは非常によくしてくれて、ちーちゃん自身は獣医さんに