3時のヒロインのゆめっちさんが個人のYoutubeチャンネルに『【カバンの中身】見せるつもりなかったのに…ゆめっちの私生活、全部出ちゃった』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれながら、愛用品を紹介してくれました。【関連記事】3時のヒロイン・ゆめっち「崩れにくい秘訣」愛用するメイク下地を紹介■褒められフレグランス動画内に登場したのはこちら。イヴ・サンローラン/リブレ オーデパルファム 10ml 税込5,390円（公式サ