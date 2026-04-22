全国の生花店が花のアレンジメントの技を競う国内最大のフラワーコンテストが金沢市で開かれています。石川県産業展示館で開かれているフラワーデザインコンテストは、全国の生花店が参加し、アレンジメントや作品の技術や完成度、デザイン性が競われ花屋日本一が決まります。今回は能登半島地震の復興の一助になりたいという思いからおよそ20年ぶりに県内で開かれました。金沢市内の生花店に勤める稲葉達さんの作品は、力強く・歴
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