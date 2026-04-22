クルーズ船だけでなく物流の面でも石川県の「海の玄関口」となっている金沢港。貨物を扱う県内企業のさらなる利用促進に向けた会合が22日、開かれました。牛田和希キャスター「巨大なコンテナが行き交い、国内外を結ぶ物流の拠点。どのように活用されているのでしょうか」クルーズターミナルで22日、開かれた金沢港利用促進協議会。物流業界の課題解決に金沢港を生かそうと2025年1月に発足したもので、海外に取引先を持つ企業など2