◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島の大瀬良大地投手が５回６安打２失点でマウンドを降りた。初回１死からサンタナに左翼フェンス直撃の二塁打、鈴木叶に左前打を浴び、一、三塁。続くオスナへの４球目が暴投となり先制点を与えた。４回には先頭・岩田に四球。続く赤羽に左翼へ二塁打を許し、二、三塁。１死から山野に中犠飛を献上した。昨年１０月に自身４度目の右肘手術。順調にリハ