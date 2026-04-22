俳優の唐沢寿明が２２日、都内で行われた主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。深水黎一郎氏の同名小説を映画化した、唐沢が賞金１００億円のクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じるミステリー。唐沢は自身のアイデアで髪形をアフロヘアにするなど個性的なキャラクターを演じた。この日の壇上でもノリノリで、役柄さながらにＢＧＭに合わせてダンスを披露した。役に