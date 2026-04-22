京都・南丹市の安達結希さん（11）の遺体発見現場には、22日も献花が。兵庫県から訪れた人は「さぞかし苦しかっただろうと思います。（結希さんは）難しい年ごろだと思うので、寛容に受け止めて（ほしかった）」と話します。結希さんと、結希さんの養父・安達優季容疑者（37）の関係性について、結希さんと母親の知人は取材に対し「（結希さんと安達容疑者の関係は）最悪や。普通なら家族でどこか行ったとか話をするやん。（結希さ