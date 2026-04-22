◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセンオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は朝一番の坂路で、５３秒２―１２秒０を馬なりでマークした。吉村調教師は「予定通りの調整で、１週前もＣＷコースでしっかりやっていますからね」と納得の表情だった。前走の東京新聞杯は１０着だったが、５９キロを