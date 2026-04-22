東京メトロによりますと、浅草駅での発煙の影響で、銀座線は浅草駅と三越前駅の区間で運転を見合わせていましたが、午後7時19分ごろに運転を再開しました。銀座線全線での運転再開は、およそ13時間ぶりとなります。東京消防庁などによりますと、きょう（22日）午前6時20分ごろ、銀座線の浅草駅で、線路内にあるケーブルから煙が出て、線路の切り替えを行うケーブルなど複数本が損傷したということです。この影響で銀座線は、浅草駅